Boksta iki zafer

Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen 5. AIBA Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'nda, 63 kiloda Gülsüm Tatar altın madalya kazandı.



Gülsüm Tatar, baştan sona üstün sürdürdüğü final karşılaşmasında Rus rakibi Liubov Lopatina'yı 11-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.



Öte yandan 86 kiloda ringe çıkan bir diğer milli boksör Şemsi Yaralı da, final maçını kazanarak altın madalyaya uzandı.



Milli bosör Şemsi Yaralı, final karşılaşmasında Romanya'dan Adriana Hosu'ya 7-2 üstünlük sağladı.



FENERBAHÇE KULÜBÜ TATAR'I KUTLADI





63 kiloda altın madalya kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün sporcusu Gülsüm Tatar, sarı-lacivertli camiayı sevince boğdu.



Fenerbahçe Kulübü, internet sitesi aracılığıyla yayınladığı mesajda, sporcusuyla gurur duyduğununu açıkladı.



Sarı-lacivertli kulübün mesajında, ''Kulübümüz sporcusu, boksörümüz Gülsüm Tatar'ın Çin'de düzenlenen 5. AIBA Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanması ve Dünya şampiyonu olmasından büyük bir mutluluk duyduk. Gülsüm Tatar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sadece ulusal değil, uluslararası alanda da başarılar kazanan bir camia olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren bu sporcumuzu büyük başarısından dolayı kutluyor, tüm Fenerbahçe camiası olarak sporcumuzla gurur duyuyoruz'' denildi.



