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Spor

Boksta iki altın geldi

Avrupa Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Gülsüm Tatar ve artı Şemsi Yaralı Avrupa şampiyonu oldu.

23 Ekim 2011 03:00


T24-  Avrupa Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Türk sporculardan 64 kiloda Gülsüm Tatar ve artı 81 kiloda Şemsi Yaralı Avrupa şampiyonu oldu.



Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen şampiyonada bugün final müsabakaları yapıldı. 64 kiloda Gülsüm Tatar, finalde Ermeni boksör Armeni Sinabian ile karşılaştı.
Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Gülsüm Tatar, rakibini 10-4 yenerek zafere ulaşan taraf oldu. Şampiyonada ilk maçından itibaren rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlayan Tatar, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.


Madalya şehitlere armağan


Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Tatar, elde ettiği zaferi şehitlere armağan ettiğini söyledi. Tatar, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlandığını dile getirdi.

Şampiyonanın son gününde Şemsi Yaralı, finalde Rus Irina Sinetskay'ı zorlu bir mücadelenin ardından 12-10 mağlup ederek altın madalya kazandı.  Altın madalyayı şehitlerimize ve Türk halkına armağan ettiğini ifade eden Milli Boksörümüz Şemsi Yaralı, galip geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.


Böylece Türkiye, şampiyonayı 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu. Türk sporculardan 54 kiloda Ayşe Taş ve 57 kiloda Nagehan Malkoç daha önce bronz madalya kazanmıştı.




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