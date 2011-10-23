-Boksta altın madalya ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Avrupa Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Türk sporculardan 64 kiloda Gülsüm Tatar, Avrupa şampiyonu oldu. Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen şampiyonada bugün final müsabakaları yapıldı. 64 kiloda Gülsüm Tatar, finalde Ermeni boksör Armeni Sinabian ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Gülsüm Tatar, rakibini 10-4 yenerek zafere ulaşan taraf oldu. Şampiyonada ilk maçından itibaren rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlayan Tatar, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Tatar, elde ettiği zaferi şehitlere armağan ettiğini söyledi. Tatar, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlandığını dile getirdi. Öte yandan bu akşam artı 81 kiloda Şemsi Yaralı ise Rus Irina Sinetskay ile finalde karşılaşacak.