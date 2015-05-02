Boks tarihinin en pahalı maçına saatler kaldı

47 maçtır yenilmeyen Mayweather ile Pacquiao'nun boks tarihinin en pahalı kapışması sabaha karşı Las Vegas'ta.

Yakın tarihin en büyük boks kapışmasına sadece saatler kaldı... Çıktığı 47 karşılaşmada 47 galibiyeti bulunan Floyd Mayweather Jr ile tam 6 farklı sıklette şampiyonluğu bulunan Filipinli Manny Pacquiao yarın sabaha karşıLas Vegas'ta ringe çıkıyor. 04.00'te başlayacak tarihi kapışmadan detaylar ise şöyle:

Tarihin en pahalısı:

Finansal açıdan tarihin en büyük dövüşü iki tarafı da paraya boğacak. Mayweather 150, Pacquiao ise 100 milyon doları şimdiden ceplerine koydu bile... Toplam kazancın ise ek anlaşmalarla birlikte 340 milyon doları bulması bekleniyor.

Beklenen gişe geliri:

74 milyon dolar (Dünya rekorunu 3'e katlayacak)

TV'den izlemek:

100 dolar (ABD tarihinin en çok satın alınan ve gelir getiren maçı olması bekleniyor)

Ne için kapışıyorlar?

Mayweather kaybederse namağlup unvanı ile birlikte WBC ve WBA şampiyonluklarını da devredecek. Filipinli rakibi Pacquiao ise WBO kemerine veda edecek.

Nasıl bir dövüş olacak?

Uzmanlar zorlu mücadelede 12 raundun tamamlanacağını ve Mayweather'ın puanla kazanacağı yönünde görüş bilidiriyor. Mayweather, defansif bir boksör ve savunma tarafı çok güçlü. Pacquiao ise hücumu seviyor ve bu da onun Mayweather'ın tuzağına düşmesine sebep olabilir. Ancak Pacman, dengeli dövüşürse sıkıcı bir 12 raunt izleyebiliriz. Bu sebeple Mayweather ön plana çıkıyor ancak Mike Tyson, George Foreman gibi eski şampiyonlar Pacquiao'nun kazanacağı görüşünde hemfikir.