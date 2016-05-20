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Dünya

Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden biri daha kurtuldu

Amina Ali adlı öğrenci, 200'den fazla kız öğrenci arasından kurtulabilen ikinci kişi oldu

20 Mayıs 2016 05:22

Nijerya'da radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın iki yıl önce Chibok'ta yaptığı okul baskınında kaçırdığı kız öğrencilerden biri daha bulundu. Bu kaçırılan 200'den fazla kız öğrenci arasından kurtulabilen ikinci kız.

Nijerya ordusu kurtarma operasyonuyla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Kaçırılan kızlardan ilki salı günü gönüllü bir grup tarafından, Kamerun sınırı yakınlarındaki Sambisa Ormanı'nda bulunmuştu.

Amina Ali adlı genç kızı ve 4 aylık bebeğini bulan milis, Boko Haram'a karşı mücadele eden Sivil Müşterek Görev Kuvveti olarak bilinen gönüllülerden oluşan bir grubun mensubu.

Boko Haram, 2014 yılı Nisan ayında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok'taki okula baskın düzenleyerek, 276 kız öğrencisi kamyonlarla kaçırmıştı.

Kızlardan yaklaşık 50'si kaçırıldıktan sonraki birkaç saat içinde kurtulmayı başardı. Bazılar kamyonlardan atladı, bazıları da çalılıkların arasına koştu.

Boko Haram'ın elinde halen 210'dan fazla kız öğrenci bulunduğu tahmin ediliyor.

CNN'de 2016 Nisan ayında yayınlanan bir videoda kızlardan bazılarının hayatta olduğu görülüyordu.

Görüntülerde 15 genç kız siyah kıyafetler içinde, 'kendilerine iyi davranıldığını' söylüyor ancak aileleriyle olmak istediklerini söylüyor.

Videonun, 2015 yılı Noel Günü çekildiği öne sürülüyor. Görüntülerdeki kızların aileleri kimliklerini teyit etmişti.

Boko Haram'ın kaçırma olayından hemen sonra yayınladığı bir videoda da, çoğu Hristiyan olan kızların kapandığı ve Kur'an okuduğu görülüyordu.

2002 ylında kurulan Boko Haram yerel dilde "Batı eğitimi haramdır" anlamına geliyor.

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