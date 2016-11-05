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BBC Türkçe

Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocuğu 10 aylık bebeğiyle bulundu

Ordu sözcüsü Sani Usman, kız çocuğunun kuzeydeki Borno eyaletinin Pulka kentinde ormanlık alanda, Boko Haram'ın kampından kaçanları arayan askerler tarafından bulunduğunu söyledi.

05 Kasım 2016 18:46

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerden biri, 10 aylık bebeğiyle bulundu.

Ordu sözcüsü Sani Usman, kız çocuğunun kuzeydeki Borno eyaletinin Pulka kentinde ormanlık alanda, Boko Haram'ın kampından kaçanları arayan askerler tarafından bulunduğunu söyledi.

Boko Haram, yaklaşık bir ay önce, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve İsviçre'nin arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelerin ardından Çibok'ta kaçırdığı öğrencilerden 21'ini serbest bırakmıştı.

276 kız öğrencinin Nisan 2014'te kaçırılması, uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu öğrencilerden 50 kadarı, kaçırıldıkları gün kaçmayı başarmıştı. Örgütün elinde hala 200 kadar çocuk bulunuyor.

Boko Haram yerel dilde "Batı eğitimi haramdır" anlamına geliyor.

2002'de kurulan örgütün amacı nüfusunun yarısı Müslüman olan ülkede şeriata dayalı bir yönetim kurmak.

Boko Haram militanları 2009'dan bu yana binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Saldırılarda en az 30 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Örgüt bu süre içinde binlerce kişiyi de kaçırdı.

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