Boko Haram'ın elindeki onlarca çocuk ve kadın kurtarıldı

Nijerya ordusu, yaptığı operasyonda Boko Hram'ın kaçırdığı kadın ve çocuklardan oluşan 178 kişiyi kurtardı. Kurtarılanların 101'inin çocuk, 67'sinin kadın olduğu bildirildi.

Ordu, 2014'te kaçırılan kız çocuklarının kurtarılan kişiler içinde yer alıp almadığını açıklamadı.

Nijerya ordusu ayrıca, operasyonda bir Boko Haram komutanının yakalandığını ve örgüte ait bazı kampların yok edildiğini belirtti.

Boko Haram 2014 yılından bu yana Nijerya'da 5500'den fazla sivili öldürdü.

2014'te ülkenin kuzeyindeki Chibok'ta bir okuldan 200'den fazla kız çocuğu kaçırılmıştı.

Kız çocuklarının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Boko Haram, 2014'ün başından bu yana en az 2000 kadın ve çocuğu kaçırdı.

Örgüt geçtiğimiz aylarda IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlılığını ilan etmişti.