T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Boko Haram'ın çocuk canlı bombaları artıyor: 2017'de 83 çocuk kullanıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Nijerya'nın kuzeydoğusunda, yalnızca bu yıl 83 çocuğun canlı bomba olarak kullanıldığını, bunun geçen yılın toplamının dört katı olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram militanlarının canlı bomba olarak kullandıkları çocukların sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayınladığı açıklamaya göre yalnızca 2017'de 83 çocuk canlı bomba olarak kullanıldı. Bu sayı 2016'nın tamamındaki çocuk canlı bomba sayısının dört katı.

Vakalardan 55'inde 15 yaş altı kızlar kullanılırken birinde de bir kızın kucağında taşıdığı bebeğe bomba bağlandı.

UNICEF, Boko Haram'ın bu taktiğini vahşet olarak niteledi ve bu çocukların birer fail değil mağdur olduğunu belirtti.

BM, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2014'ten beri 127 çocuğun canlı bomba olarak kullanıldığını da duyurdu.

İslamcı Boko Haram örgütü daha önce de okula giden çok sayıda kız çocuğunu kaçırmış, erkek çocukları ise askerlik yapmaya zorlamıştı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkede 1.7 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yıl bölgede etkisini gösteren kuraklık nedeniyle 450 bin çocuk da ciddi derecede yetersiz beslenme koşullarıyla karşı karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerYardım Fonu NijeryaMilletler NijeryaBoko HaramYardım FonuBuNijerya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24