Boko Haram'dan kaçan 200 kişi açlıktan öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Nijerya'nın kuzeyindeki Bama kentinde Boko Haram'dan kaçanların kaldıkları kampta son bir ayda 200'den fazla kişinin açlıktan ve susuzluktan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada Borno eyalet başkenti Maiduguri'nin 70 kilometre kuzeybatısındaki kampta yaklaşık 24 bin kişinin kaldığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü yetkililerinin askeri bir konvoyla kampa gittiğine işaret edilen açıklamada, kampta "çok büyük bir insani krizin" yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, kampta kalanların yiyecek ve içme suyunun olmadığı ve son bir ayda 200 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğü vurgulandı.