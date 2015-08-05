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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram yüz köylü kaçırdı

Radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram Kamerun'da köy bastı, yüz kişiyi kaçırdı.

05 Ağustos 2015 11:35


Radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram'ın Kamerun'un kuzeyindeki bir köye yaptığı baskında 8 kişi öldü. Teröristler yüz kadar köy sakinini de kaçırdılar. Bölge yönetiminin görgü tanıklarının ifadelerine dayanan açıklamasında teröristlerin saldırının akabinde Nijerya'ya döndükleri belirtildi. Boko Haram temmuz ayında sınır bölgesinde düzenlediği intihar saldırılarıyla onlarca kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Terörün tırmanması nedeniyle Kamerun hükümeti bölgeye 2 bin mevcutlu takviye birlikleri sevk etti. Boko Haram ile mücadele için Çad, Nijer Cumhuriyeti ve Nijerya'nın da katıldıkları özel kuvvetlere Kamerun 7 bin asker vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RadikalBoko Haram KamerunNijeryaHaramKamerunNijer CumhuriyetiDeutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG

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