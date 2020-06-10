Boko Haram, Nijerya'da bir köye saldırı düzenledi: 69 ölü

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Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in "Batı Afrika kolu" olarak da bilinen Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeyindeki bir köye saldırarak 69 kişiyi katlettiği bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre saldırı Borno eyaletindeki Faduma Koloram köyüne gerçekleştirildi.

Bir sivil vatandaş, ordu kaynağı ve Sivil Ortak Görev Gücü üyesi, teröristlerin araba ve motorlarla köye gelip AK-47'lerle etrafa ateş açmaya başladığını söyledi. Köyden bin 200 sığır ve deve çalındığı da belirtildi.

Kaynaklar, Boko Haram'ın köydekilerin yetkililere terör örgütünün lokasyonu hakkında bilgi verdiğinden şüphelendiğini ve saldırın bu sebeple gerçekleştirildiğini belirtti.

Sivil Ortak Görev Gücü savaşçısı Kachallah Bumu, köydekilerin silahlı olduğunu ve geçmişte Boko Haram saldırılarını püskürtmeyi başardıklarını, ancak bu sefer hazırlıksız yakalandıklarını ifade etti.