Boko Haram Gombe'ye saldırdı



Nijerya hükümeti gelişmeler üzerine Gombe'de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Gombe'nin çevresinde hükümete bağlı birlikler ile Boko Haram militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Boko Haram Nijerya'nın kuzey doğusu ve civarında bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor. 2009 yılından bu yana örgütün saldırılarında en az 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzey doğusunda devam eden çatışmalar nedeni ile bugün yapılması planlanan seçimler 28 Mart'a ertelenmişti.