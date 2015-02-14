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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram Gombe'ye saldırdı

Radikal İslamcı Boko Haram militanları Nijerya'nın kuzey doğusunda bulunan Gombe'ye saldırdı.

14 Şubat 2015 19:12


Nijerya hükümeti gelişmeler üzerine Gombe'de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Gombe'nin çevresinde hükümete bağlı birlikler ile Boko Haram militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Boko Haram Nijerya'nın kuzey doğusu ve civarında bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor. 2009 yılından bu yana örgütün saldırılarında en az 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzey doğusunda devam eden çatışmalar nedeni ile bugün yapılması planlanan seçimler 28 Mart'a ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RadikalBoko HaramNijeryaGombeHaram NijeryaMartWelle Türkçe DW/dpa

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