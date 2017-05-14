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Politika

"Böke'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinin kime verileceği belli oldu"

Böke’nin sürpriz istifasının ardından ilk olarak parti sözcülüğü görevi Tezcan’a verilmişti

14 Mayıs 2017 10:24

CHP Parti Sözcülüğü ve ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke’nin yerine İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun geleceği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi için Erdoğdu ile görüştüğü ortaya çıktı. Geçen hafta Böke’nin sürpriz istifasının ardından ilk olarak parti sözcülüğü görevi Bülent Tezcan’a verilmişti.

Aykut Erdoğdu

Kılıçdaroğlu ile görüştü

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine kimin getirileceği parti kulislerinde tartışılırken, Kılıçdaroğlu, perşembe günü Erdoğdu’yu çağırarak MYK üyeliği teklifinde bulundu. Erdoğdu, bu teklife olumlu yanıt verdi ancak Erdoğdu isminin parti yönetiminde farklı bir tartışma yarattığı da kulislerde konuşuluyor.

MYK'da değişiklik olabilir

Erdoğdu’nun çarşamba günü yapılacak MYK’ya katılacağı da ifade ediliyor. MYK’da yapılacak tek değişikliğin Erdoğdu ile sınırlı kalmayacağı kulislere yansıyan bir başka bilgi. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğdu ile birlikte, Hakkı Süha Okay gibi bazı yeni isimleri de kurmayları arasına alırken, bazı MYK üyeleriyle de vedalaşacağı konuşuluyor.

ETİKETLER

CHPSelin Sayek BökeAykut ErdoğduKemal KılıçdaroğluBülent Tezcan

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