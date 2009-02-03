BOJ’dan bankalara 11 milyar dolarlık destek

Japonya Merkez Bankası (BOJ), küresel finansal krizin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bankaların elinde bulundurduğu hisse senetlerini almak için 11 milyar dolar harcayacağını bildirdi.



Japonya'nın en büyük bankası konumunda olan Mitsubishi UFJ Financial Group'un Nisan ayından Aralık ayına kadar olan dönem için zarar açıklayacağı, hisse senetleri ve takipteki kredilerin artışı nedeniyle yıllık kar tahminini aşağı yönde revize edeceği yolunda bir basın kuruluşunda çıkan haberin ardından BOJ açıklama yaptı.



Açıklamada, BOJ'un planı uyarınca Nisan 2010 tarihine kadar Japon bankalarının elinde bulunan ve borsada işlem gören hisselerden 1 trilyon yen (11 milyar dolar) değerinde satın alarak bankaların hisse senedi fiyatları değişikliklerinden ötürü maruz kaldıkları riskleri azaltmayı amaçladığı belirtildi.



BOJ kendi bilançosunda bir bozulmaya yol açmamak için hisse alımlarını yatırım yapılabilir şirketler için en düşük kredi notu olan BBB (eksi) olan şirketlerden yapacak.



Japonya Merkez Bankası, benzer bir uygulamayı 2000 yıllarının başında almıştı. O dönemde BOJ, ticari bankaların geriye dönmeyen krediler nedeniyle güç duruma düşmesini önlemek ve borsada hisse senedi değerlerinin gerilememesi amacıyla 2004 yılına kadar 2 yıllık bir program dahilinde bankalardan 2 trilyon değerinde hisse senedi almıştı.



