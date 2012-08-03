Böhürler'in Şemdinli sorusuna kızan Erdoğan: Kaynağın Fırat Haber Ajansı mı?

İstanbul’a “işkenceci” bir Terör Şefi atanmasını ve Şemdinli’de ne olduğunu sorgulayan AKP yöneticileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdı. Şemdinli İlçesi’nde yaşanan çatışmalar üzerine basında yer alan iddialar toplantıda gerginlik yarattı. İddilara göre, Erdoğan “Şemdin-li’de pek çok ölüm olduğu iddia ediliyor” diyen AKP kurucusu Ayşe Böhürler’e “Yok öyle bir şey. Kaynağın Fırat Haber Ajansı mı?” diye çıkıştı.

Melih Altıoluk'un Taraf'ta yer alan haberine göre, AKP Genel Merkezi’nde üç gün önce yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına, işkence ve tecavüz olaylarından Türkiye’yi üç kez mahkûm ettiren polis şefi Sedat Selim Ay’ın terfi alması ve Şemdinli’de yaşanan olaylar konusundaki tartışma damgasını vurdu. Katılımcılara “AKP üzerinde planlar yapıldığı” uyarısında bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir Şemdinli’de yaşanan çatışmalar üzerine basında yer alan iddialarla ilgili söz alan AKP kurucusu Ayşe Böhürler’e tepki gösterdi. Erdoğan, “Şemdinli’de pek çok ölüm olduğu iddia ediliyor” diyen Böhürler’e “Yok öyle bir şey. Kaynağın Fırat Haber Ajansı mı?” diye çıkıştı. Toplantıda diğer gerginlikse işkence hükümlüsü polis şefi Sedat Ay atanması üzerine çıktı.

Bakan Şahin, Ay'ı savundu

Ankara kulisleri Radikal’den Ömer Şahin’in AKP MKYK toplantısında polis şefi Ay hakkında yaşanan tartışmaya ilişkin haberini doğruladı. Kulislere göre, AKP’li kadın vekiller, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e Ay ile ilgili sorular yöneltti. Bakan Şahin, atamaya tepki gösteren ve gelişmeyi “insani bulmadıklarını” söyleyen AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Ayşe Böhürler’in dile getirdiği iddiaları yalanladı. Polis şefi Ay hakkında Yargıtay’da onanmış bir ceza olmadığını söyleyen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) ceza almadığına ilişkin kararı okuyan Şahin, işkence ve tecavüze uğradığını açıklayan ve AİHM’deki davasını da kazanan Asiye Zeybek Güzel’i suçladı. Şahin, “O kadın bir arkadaşı ile bunu tezgâhladı. Daha önce itirafçı idi, sonra iftiracı oldu” dedi.

'Gündeme gelmesi manidar'

Bahçekapılı ve Böhürler ile İçişleri Bakanı Şahin arasındaki gerginlik üzerine Başbakan Erdoğan devreye girdi. Konunun 15 yıl sonra gündeme taşınmasının “manidar” olduğu uyarısında bulunan Erdoğan, Sedat Selim Ay’ın, Diyarbakır’da da görev yaptığını hatırlattı. Başbakan Erdoğan, polis şefi Ay’ın, “terörle mücadeleden sorumlu” birime bakacağı için tartışıldığını savundu.

Provokasyon uyarısı

Son günlerdeki tüm olayların birbiyle bağlantılı olduğunu kaydeden Erdoğan’ın, toplantıda partilileri provokasyonlara karşı uyardığı da öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Malatya’da yaşanan Ramazan gerginliği ve Hatay’da polislerin teşhis edilmesi skandalına da değinen Erdoğan, “Son günlerde birbirleriyle ilişkili olaylar var. Bu işlerin bir arka planı var. Buradaki olay bizi yıpratmakla ilgili. Ciddi bir organizasyon var. AK Parti’yi yıpratmaya dönük tezgâhlara karşı uyanık olalım. Toplumla karşı karşıya getirilmeye dönük kumpaslar kuruluyor, provokasyonlar yapılıyor” dedi.

Kaynağın Fırat Haber Ajansı mı?

Günlerdir Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yaşanan çatışmalar üzerine basında yer alan iddialar da toplantıda gerginlik yarattı. İddilara göre, Erdoğan “Şemdin-li’de pek çok ölüm olduğu iddia ediliyor” diyen Böhürler’e “Yok öyle bir şey. Kaynağın Fırat Haber Ajansı mı?” diye çıkıştı.