Böhürler: CHP başörtülü aday göstermeli

T24 - AKP MKYK üyesi Ayşe Böhürler, CHP'nin bu seçimlerde başörtülü kadın aday göstermesinin samimiyetlerini kanıtlama açısından büyük rol oynayacağını söyledi.



NTV'de Banu Güven'in sunduğu Artı programına katılan AKP MKYK üyesi Ayşe Böhürler başörtülü milletvekili adaylarına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Bu sorunun sadece AKP'ye ait olmadığını belirten Böhürler daha önceden de Refah Partisi'nin bu durum için uğraş verdiğini ifade etti.

Böhürler şunları söyledi; "Merve Kavakçı örneği vardı ve kendisi kurbandı. Milletvekillerinin alkışlarıyla Meclis’i terk etti. Sonrasında başörtülü adaylar hep irtica gelecek tehtidi gibi görüldü. Başörtülü ve açık çok kadın AK Parti’de yer aldı. Ancak Türkiye’de başörtülü aday düşüncesi zihinsel bariyerleri aşamadı. Merve Kavakçı’ya karşı bir linç kampanyası uygulandı. Ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı.

Meclis’e tayyör dışında bir şey giymeyecek gibi bir yasal düzenleme yok. Yani başı örtülü biri Meclis'e girebilir. Ancak Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar başörtülü bir kadının Meclis’te olmaması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez.

Türkiye’deki başörtülü kadınların Meclis'e girmesine bütün kadın sivil toplum örgütleri, Mehmet Atak grubu, taş atan çocuklar yasasını destekleyen kadın örgütleri ve feminist kadın örgütleri, Zeynep Tanbay destek verdi.

Biz şeriat getirmek istemiyoruz. Ayrıca başörtülü kadınların eşleri Meclis’e girdiğinde şeriat getirmediğine göre kadınlar da getirmez. Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın eşlerinin başı örtülü. İngiliz Meclis’inde 4 kadın üye var. Belçika’da var. Türkiye’de kadın yok öte taraftan.

Nüfusun yüzde 49’unu, seçmen nüfusunun yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Ancak Meclis’in yüzde 9’u kadın. Başörtülüyü geçelim kadının Meclis’te olmadığı bir yerdeyiz.



Başörtü neyi gösterir?

Son iki üç yılda çok şey değişti. Başörtülü uzmanların toplumda görüşleri alınıyor. Ancak başörtüsü neyi temsil ediyor? Kişinin dindarlığını gösteriyor. Ben dini bir emre uyuyorum diyorum. Başörtülü, liberal, feminist, aşırı ortodoks diyeceğimiz dindarlığı benimseyenler var. Benim başörtümün şeriat getirmeyle bir ilişkim yok. Ancak başörtüsü dindarlığımı gösterirken siyasal düşüncemi göstermez.

Arap toplumunda kadınların hayata katılımında farklı sıkıntıları var. Başörtülü kadın bir şey yapamaz denmiyor. Arap toplumu Batı ile iletişim kuracak kadınları bile başı açık olarak seçiyor. Bazı kişiler de, "Arap toplumuna bakın, ne hoş" diyor. Arap toplumunu örnek göstererek de orada demokrasi var denemez.



81 kadın milletvekili şart

Kadınları bu seçimde yükseltme noktasında bir hedef koyduk. Bizim en az 81 milletvekili çıkartmamız lazım. Uluslaraarası Parlamenter Birliği askeri yüzde 18.11 kadın milletvekili diyor. Bizim de buna ulaşmamız lazım. Bu bütün partilerin sorunu.

MHP’nin de başörtülü adayları olabilir. CHP de bir başörtülü aday gösterse ne güzel olur. Bu biraz da samimiyet meselesi.

Bu süreçte başörtülü kadın aday 30’u buldu. Kadın aday sayısı 800’ü geçti. Konya’dan mesela 30 aday adayımız var. Bu Türkiye açısından bir değişimi gösteriyor. Aday adayı olması bile bir cesaret. Ben zihinsel bariyerin aşılıp başörtülü kadınların da aday olmasını isterim. Fakat bu başörtüsü açısından değil, kadının siyasetle ilişkisi, diğer kriterlerin iyi olması lazım. Yani aday olacağı şehri iyi temsil edecekse, başörtülü de olsa o kadının aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sözde bütün parti, erkek vekiller başörtülü vekil olmalı noktasında. Ama unutmayalım siyaset erkeklerin bildiklerini düşündükleri ve oynamayı sevdikleri bir oyun. Kadınların daha fazla aday olması, onların oyun yerlerini vermeleri anlamına geliyor.



57 ilden kadın vekil hiç çıkmadı

57 şehirden hiç kadın milletvekili çıkmadı. Doğu bölgelerinden kadın milletvekili girdi Meclis’e.



Aday değilim

Aday değilim, olmadı, bütün kadın adayları destekliyorum. Ben bütün kadınlar lehine tarafım, sadece başörtülü kadınlar değil.



