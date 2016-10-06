Böhmermann takipsizlik kararından memnun

Alman komedyen Jan Böhmermann Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın durdurulması haberinden dolayı kendini rahatlamış hissettiğini ve karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Böhmermann aynı zamanda Türk hükümetinin sanatçılara, gazetecilere ve muhaliflere karşı tavrını eleştirdi.

Alman komedyen çarşamba günü görüntülü bir açıklama yaptı. Açıklama Twitter üzerinden de paylaşıldı. Böhmermann, açıklanan kararda, yapılanın “özünde sadece bir espri” olduğunun teyit edilmiş olduğunu vurguladı. Komedyenin Erdoğan'a yazdığı hakaret içerikli şiir nedeniyle "yabancı devlet adamına hakaret" ettiği suçlaması yöneltilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Böhmermann hakkında dava açmıştı.

"Mainz Savcılığı’nın zaman ayırıp 31 Mart 2016 tarihli Neo Magazin Royal programının tamamını izlemiş olmasından dolayı da memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullanan Böhmermann, savcılığın aslında hiciv anlamı taşıyan bir şiiri zamana ve içeriksel çerçeveye yerleştirerek adeta akademik bir çalışma yapmasından dolayı da memnun olduğunu söyledi ve bundan böyle artık her konuda espri yapabileceğini belirtti.

Alman komedyen, düşünce ve sanat özgürlüğünü kararlı ve gerekirse ofansif bir biçimde savunan bir politikanın, yapılan espri zevksiz olsa bile buna “gülüp geçebilecek güce” sahip olacağını belirtti. Ama bir espri devlet krizine yol açabiliyorsa, bunun yapılan esprinin değil, o devletin sorunu olacağının altını çizdi.

'Türkiye'de eleştirel yaklaşımları nedeniyle hapislerde yatan insanlar var'

Komedyen Böhmermann, ülkelerindeki duruma eleştirel yaklaşan ve Türkiye’de adil yargılanma şansı olmadan hapislerde yatan insanlara da değindi ve sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki eleştirel gazetecilerin, mizahçıların ya da muhaliflerin o zamanlar ve şimdi şu sıralarda çektikleri ile kıyaslanacak olursa, Böhmermann skandalı kapsamındaki koparılan fırtına da yine kendi adına büyük ve acı bir espri anlamına geliyor.”

Erdoğan'ın avukatının karara itiraz edeceği duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Münih kentindeki avukatı ise Böhmermann hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı alınmasına karşı itiraz başvurusunda bulunacağını açıkladı. Alman Basın Ajansı dpa'dan Michael-Hubertus Sprenger, "itiraz dilekçesinin verileceğini onaylayabilirim” açıklamasında bulundu. Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden "Bild” gazetesi de aynı yönde bir haber yayınlamıştı. Sprenger, itiraz dilekçesinin 14 gün içinde verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/afp/dpa/ÇA/GA