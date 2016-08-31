Böhmermann raporu gizli kalacak

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri Alman hükümetinin talebiyle hükümete bağlı hukukçular tarafından incelendi. Berlin İdare Mahkemesi de hukukçuların yaptığı inceleme sonrası hazırlanan raporla ilgili gizlilik kararı aldı. Rapor bu nedenle mahkeme kararı ile kamuoyu ile paylaşılmayacak.

Berlin'deki mahkemenin kararı, Der Tagesspiegel gazetesinin raporu yayınlamak istemesine dayanıyor. Mahkeme yargıçları, bu belge içerisinde yer alan görüşlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı düşebileceğine hükmetti. Kararda, AİHS'nin bir kişi aksi ispatlanıncaya kadar masum olduğuna ilişkin düzenlemesine işaret edildi.

Gazetede mahkemenin "devlet yetkililerinin yargı süreci devam eden bir kişi ile ilgili görüş bildiremeyeceği" ifadesine dikkat çekildi.

Raporu 4 uzman hazırladı

Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre bilirkişi raporu Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üç, Adalet Bakanlığı'ndan da bir uzmanın değerlendirmeleri ile hazırlandı. “Gizli” olarak derecelendirilen raporda Böhmermann'ın Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesi uyarınca yargılanmasına ilişkin sadece 9 satırlık bir bölüm yer alıyor.

Söz konusu bu madde, yabancı devlet adamlarına hakaret suçunu düzenliyor. Erdoğan da bu madde uyarınca Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bilirkişi raporuna ilişkin olarak Başbakan Angela Merkel'in bilgilendirildiği tahmin ediliyor.

Jan Böhmermann Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirini Alman ZDF kanalında yayınlanan programında okumuş ve şiir tartışmalara neden olmuştu. Erdoğan'ın yaptığı suç duyurusu ile ilgili Böhmermann hakkında başlatılan yargı süreci devam ediyor.