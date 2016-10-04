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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann hakkında takipsizlik kararı

Mainz Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Alman komedyen Böhmermann hakkında açılan soruşturmanın durdurulduğunu bildirdi.

04 Ekim 2016 20:27

Mainz Savcılığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “hakaret içeren şiir” okuyan komedyen Jan Böhmermann hakkındaki soruşturmanın durdurulduğu belirtildi. Savcılığın açıklamasında, ceza gerektiren durum için gereken kesin bilgilerin kanıtlanamadığı belirtildi. Savcılığa göre, Böhmermann’ın Erdoğan’a kasten hakaret ettiğine dair kesin bilgilere ulaşılamadı.

Savcılıktan yapılan açıkmada ayrıca Böhmermann’ın hakaret içeren şiirinin, ifade özgürlüğünün sınırlarınnı genişletilmesine örnek gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra bir kişinin insani zaaflarının ele alınış şekli, o kişi için ciddi bir aşağılama içermiyorsa bir karikatür veya hicvin hakaret sayılamayacağına karar verildi.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren şiiri Mart ayı sonunda Alman televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Böhmermann, bu şiirle hicvin sınırlarını göstermek istediğini söylemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şiirle ilgili rahatsızlığını dile getirmesi üzerine Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti. Böhmermann hakkında soruşturma Alman Ceza Kanunu’nun “yabancı devlet temsilcilerine hakaret” suçunu düzenleyen 103’üncü madde kapsamında başlatılmıştı.

Öte yandan, Erdoğan’ın şahsi başvurusu üzerine Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından da Böhmermann hakkında bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşmasının 2 Kasım’da yapılması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe
dpa, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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