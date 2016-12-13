Böhmermann: Bir dahaki sefere daha hazırlıklıyım

Jan Böhmermann, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'de hazırladığı Neo Magazin Royale adlı programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir şiir okumasının ardından Almanya'da aylarca gündemden düşmedi. Erdoğan'ın açtığı hakaret davası ve iki ülke arasında yarattığı gerilim nedeniyle 2016'da herkes onu konuştu. Böhmermann ise o dönem kendisinden alışılmadık bir şekilde sessizliğe büründü.

Alman kamuoyu Böhmermann hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları onu televizyon dünyasında neslinin en yetenekli isimlerinden biri olarak görürken, bazıları ise kendisini ukala, hatta sinir bozucu buluyor.

Böhmermann, Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği mülakatta 'Erdoğan şiiri' sürecini, yaşananlardan çıkardığı dersleri ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Böhmermann mülakatta 'Erdoğan şiiri' sürecinin kendisi için ne anlama geldiğini, "Bir deney düzeneği hazırladım. Sonra tüm lambalar yanacak mı diye görmek için düğmeye bastım. Baktım ki, en önemli yerlerde ampuller patladı. Ardından olanlar tabii bir nevi sürprizdi, biraz da ürkütücüydü" diye ifade etti. Bu süreçte yaşananların akıllarına gelebilecek en kötü spekülasyonları bile aştığını belirten Böhmermann, Türkiye'de şu an bir diktatörlüğün doğuşuna tanık olunduğunu savundu.

"Kaba bir işti"

Aldığı tehditler nedeniyle bir süre polis koruması altında yaşamak zorunda kalan Böhmermann, "Bir daha aynı şeyi aynı şekilde yapar mıydınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bu, yüksek öğrenim görmüş elit twittercılar açısından ince işlenmiş asil bir iş değildi. Kaba bir işti tabii. Ama sonrasında pekçokları için şaşırtıcı ciddi bir boyut aldı. Hemen ardından söylediğim cümle hala geçerli. Süper bir numaraydı. Benden çıkması yazık oldu. Bir dahaki sefere daha da hazırlıklıyım."

Böhmermann, Erdoğan'ın dava açması için soruşturma iznini veren Başbakan Angela Merkel'in tüm bu süreçteki tutumuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Aslında konuyla ilgilenmesini bile beklemiyordum. Bu nedenle oynadığı rol nedeniyle öfkeden ziyade coşku hissettim… Benim gibi bir budala, ne kadar zevksiz olursa olsun, yaptığı espriyle Alman hükümetini terletebiliyorsa, bunun demokratik bir yönü var. Ve siyasi bir esprinin bir silah işlevi görebileceğini ispatlamış olduk. Bu da teselli verici."

Böhmermann, ABD'de tartışmalı bir isim olan Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından müstakbel ABD Başkanı tarafından dava edilme olasılığını nasıl gördüğü sorusuna ise "Bu, aradığım birşey değil. Herhangi bir devlet başkanıyla davalık olmak yeni uzmanlık alanımmış falan gibi mi yani? Öyle bir niyetim yok. Olasılık hesabı da yapamayacağım. Çok fazla güce sahip otoriter tipler herkesin önünde gülünç duruma düşürülmekten pek hoşlanmıyorlar" yanıtını verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/BK,BS