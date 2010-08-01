Böğürtlen kansere iyi geliyor

T24- Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, yapılan araştırmaların böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyduğunu bu nedenle kansere karşı böğürtlen tüketilmesinin faydalı olacağını söyledi.





Ordu’da fındığın ya da kivinin yerine alternatif olarak üretimine başlanan böğürtleninin giderek yaygınlaştığını söyledi.





Son yıllarda artan böğürtlen yetiştiriciliğinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Karadeniz, Ordu’da yılda 4 ton böğürtlen üretildiğini, bu rakamın gelecek yıllarda artmasını umduklarını söyledi.





Böğürtlenin kilosunun 6-7 TL’den satıldığını ve üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Karadeniz, buna rağmen pek çok insanın böğürtlenin "bir şifa kaynağı" olduğunu bilmediğini vurguladı.





Kansere karşı böğürtlen



Böğürtlende "ellagic asit" bulunduğunu, yapılan araştırmaların bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyduğunu anlatan Prof. Dr. Karadeniz, "Laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalarda, kanserin başlangıcını ellagic asidin engellediği görülmüştür. İçeriğinde bol miktarda ellagic asid bulunan böğürtlen, bu nedenle kansere karşı bire bir yararlıdır. Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği araştırmalarla ortaya konulan böğürtlenin, kansere karşı tüketilmesi faydalı olacaktır" dedi.





Karadeniz, böğürtlenin kanser ve tümörlerin yanı sıra vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen şişliklere, ağrılara, yüksek tansiyona, şekere, göğüs ve solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiğine işaret etti.





Böğürtlenin yaralara sürülürse yaranın iyileşmesini hızlandıracağını, kabızlığa iyi geldiğini, insanları tok tuttuğu için diyet listesinde yer

alabileceğini belirten Karadeniz, böğürtlenin yaprakları kaynatılıp içilirse diş ve diş etlerine, kökleri kaynatılıp içilirse de böbreklerdeki taşların düşmesine yardımcı olacağını ifade etti.





Karadeniz, organik asitler, mineraller ve vitaminler yönünden zengin olan böğürtlenin tüketiminin yaygınlaşmasının, üretimin de yaygınlaşmasına yol açacağını kaydetti



