Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarırken can verdi, 1 oğlu kayıp!

Bartın'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmaya çalışan 55 yaşındaki Yusuf Şeker, hayatını kaybetti. Dalgalara kapılarak gözden kaybolan 21 yaşındaki Abdulsamet Şeker'i arama çalışmaları sürüyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara 'da yaşayan Yusuf Şeker, eşi 53 yaşındaki Meliha, çocukları 21 yaşındaki Abdulsamet, 22 yaşındaki Semanur ve 31 yaşındaki Şennur Şeker ile birlikte tatil için Bartın'ın Mugada sahiline geldi. Şeker çiftinin 3 çocuğu dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra 3 kardeş dalgalara kapılarak açığa doğru sürüklenmeye başladı.



Çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Yusuf Şeker, denize girerek kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Ancak, kendisi de dalgalara kapıldı. Bölgede bulunan İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait cankurtaranlar suya girerek Şennur ve Semanur ile baba Yusuf Şeker'i kıyıya çıkardı. Abdulsamet Şeker ise dalgalar arasında gözden kayboldu.



Acılı eşin feryadı





Durumu iyi olan Şennur Şeker'in tedavisi olay yerinde yapılırken, baba ve diğer kızı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Şeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur Şeker'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Degak-3 dalgıç, cankurtaranlar ve AFAD ekipleri kayıpAbdulsamet Şeker'i arama çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tekin Aktemur, olay yerine gelerek arama çalışmalarını yakından takip etti.

Eşi gözlerinin önünde ölen oğlu ise kayıp olan Meliha Şeker ise boğulmaktan son anda kurtarılan kızı Şennur'a sarılarak gözyaşı döktü.