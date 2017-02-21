T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Boğularak ölen 87 göçmenin cesetleri Libya kıyılarına vurdu

Yetkililer, Libya'da kaçakçıların kullandıkları yeni şişme botların Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin ölüm riskini artırdığını söyledi

21 Şubat 2017 22:36

Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken boğularak ölen 87 göçmenin cansız bedenleri Libya kıyılarına vurdu.

Boğularak ölen göçmenlerin sayısının 120'ye varabileceği düşünülüyor. Ölenler arasında çocukların olabileceği belirtiliyor.

Libya kıyı emniyeti sözcüsü Ayub Gassim, 500'den fazla mültecinin Cuma ve Cumartesi Zaviye'nin batısında kurtarıldığını söyledi.

Libya'daki Zaviye kıyılarının 8-10 kilometre uzaklarında bir de şişme bir bot bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), batan botun Cumartesi günü 110 yolcuyla Libya'dan ayrıldığını söyledi.

Gassim, kaçakçıların daha büyük şişme botlar kullanmaya başladığını ve bazılarına 180 kişi bindirdiklerini söylüyor.

"Donanımsız yeni botlar kullanıldığını görüyoruz, üstelik çok daha fazla insan taşıyorlar. Bu göçmenler için çok daha kötü sonuçlara yol açacak" diyor.

Libya Kızıl Ay sözcüsü Muhammed el-Misrati, cesetleri topladıklarını ve yetkililerin onları Trablus'ta kimliksiz kişiler için ayrılan bir mezarlığa gömeceklerini belirtti.

Göçmen ölümleri son aylarda bu güzergah kullanılmaya başlandığından beri arttı.

BM'ye göre, 2016'da en az 5 bin göçmen Akdeniz'den Avrupa'ya geçmek isterken boğularak öldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AfrikaLibyaYetkililer LibyaAvrupaAyub GassimCumaCumartesi ZaviyeZaviyeGöçCumartesiBuKızıl AyMuhammedTrablusAkdeniz Avrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24