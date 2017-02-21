Boğularak ölen 87 göçmenin cesetleri Libya kıyılarına vurdu

Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken boğularak ölen 87 göçmenin cansız bedenleri Libya kıyılarına vurdu.

Boğularak ölen göçmenlerin sayısının 120'ye varabileceği düşünülüyor. Ölenler arasında çocukların olabileceği belirtiliyor.

Libya kıyı emniyeti sözcüsü Ayub Gassim, 500'den fazla mültecinin Cuma ve Cumartesi Zaviye'nin batısında kurtarıldığını söyledi.

Libya'daki Zaviye kıyılarının 8-10 kilometre uzaklarında bir de şişme bir bot bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), batan botun Cumartesi günü 110 yolcuyla Libya'dan ayrıldığını söyledi.

Gassim, kaçakçıların daha büyük şişme botlar kullanmaya başladığını ve bazılarına 180 kişi bindirdiklerini söylüyor.

"Donanımsız yeni botlar kullanıldığını görüyoruz, üstelik çok daha fazla insan taşıyorlar. Bu göçmenler için çok daha kötü sonuçlara yol açacak" diyor.

Libya Kızıl Ay sözcüsü Muhammed el-Misrati, cesetleri topladıklarını ve yetkililerin onları Trablus'ta kimliksiz kişiler için ayrılan bir mezarlığa gömeceklerini belirtti.

Göçmen ölümleri son aylarda bu güzergah kullanılmaya başlandığından beri arttı.

BM'ye göre, 2016'da en az 5 bin göçmen Akdeniz'den Avrupa'ya geçmek isterken boğularak öldü.