Boğmaya çalıştığı kadın bayılınca yaktı; 10 yıl sonra müebbet aldı

Adana'da boğazını sıkarak bayılttığı 22 yaşındaki Hatun Figen'i yakarak öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl sonra yakalanan 36 yaşındaki Murat Kaz, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Murat Kaz, 29 Eylül 2006'da daha önce para karşılığında birlikte olduğu Hatun Figen'i arayıp cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Tarafların anlaşması üzerine ikili Murat Kaz'ın evine geldi. Kaz, iddiaya göre kullandığı uyuşturucu ve alkolün etkisiyle ereksiyon olamayınca, genç kadın gitmek istedi. Bu yüzden ikili arasında tartışma çıktı, Kaz, kadının boğazını sıkmaya başladı. Kendinden geçen Hatun Figen'in bayılması üzerine katil zanlısı, genç kadını bir kilime sararak aracıyla Cihadiye Köprüsü'nün altına götürüp, benzin dökerek yaktı. Cesedin bulunmasının ardından jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda ölen kadının kimliğini belirleyemedi ve dosya faili meçhul olarak rafa kaldırıldı.



DNA ile belirlendi



Jandarma sorumluluk bölgelerinin Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından faili meçhul dosyalarını teslim alan polis, cinayet olayından uzun süre sonra kayıp başvurusu yapılan Hatun Figen dosyasını inceledi. Ekipler Hatun Figen'in Antalya'da yaşayan annesine ulaştı. İfadesine başvuran polis Hatun'un mezarından ve annesinden DNA testi için örnekler aldı. Yapılan inceleme sonucunda ölen kişinin Hatun Figen olduğu tespit edildi. Polis, Hatun Figen'in öldürülmeden önce telefonda kimlerle görüştüğünün listesini çıkardı. Figen'in öldürüldüğü gün Murat Kaz ile birkaç kez görüştüğü ortaya çıktı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Murat Kaz, İstanbul'da sahte kimlik ile yakalanıp tutuklandı.



'Öldü diye yaktım'



Murat Kaz hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada cinayeti kabul eden Kaz, savunmasında şunları söyledi:

"Hatun'u arayarak 200 TL karşılığı 2 saat ilişkiye girme konusunda anlaştım. Hatun eve geldikten sonra sevişmeye başladık. Ereksiyon olamadığım iddiası doğru değildir. Ereksiyon oldum ancak kullandığım uyuşturucunun etkisiyle orgazm olamadım. Bunun üzerine Hatun gitmek istedi. Ben de 2 saatliğine parayı verdiğimi, olmasa da 2 saat boyunca yanımda kalması gerektiğini söyledim. Bunun üzerine erkek arkadaşının kendisini burada olduğunu bildiğini söyledi. Hakaret edince, kendimden geçtim boğazını sıkmaya başladım. Kendime geldiğimde ölmüştü. Canlı canlı yakmadım. O kadar da canavar biri değilim. Delilleri yok etmek amacıyla cesedi yaktım. Uyuşturucu kurbanıyım. Vereceğiniz her cezaya razıyım."



Yanarak ölmüş



Yapılan otopsi raporunda ise Hatun Figen'in boğularak değil yanarak öldüğü belirtildi. Karar duruşmasına çıkan Murat Kaz, "Keşke idam olsa da beni assanız. Çok pişmanım. En ağır cezaya razıyım ama öldüğünü düşünerek yaktım. Eziyet çekmesi için yakmadım, delilleri yok etmek için yaktım. Kabul etmeyecekler ama ailesinden binlerce kez özür dilerim" dedi.



Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm nedeniyle ilgili alınan rapora dikkat çeken mahkeme heyeti, sanığı canavarca hisle ve eziyetle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığa hiçbir iyi hal indirimi yapılmadı.