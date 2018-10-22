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Dünya

Bogdanov: Kaşıkçı olayı Suudi Arabistanla temasları etkilemeyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üst düzey temasla

22 Ekim 2018 19:11

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üst düzey temaslar için yapılan hazırlığı etkilemediğini söyledi.
Bogdanov, gazetecilerin Kaşıkçı olayı sonrasında zirve hazırlıklarının devam edip etmediği sorusu üzerine, “Evet ziyaretlerimiz oldu, bizim üst düzey heyetimiz gitti; görüşmeler oldu” diye yanıtladı.
Bogdanov, “Bu olaya gelince, fazla sansasyonel oldu, fakat soruşturma sonuçlarını beklemek gerek” dedi.

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