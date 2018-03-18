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Spor

Bogdan Stancu atıyor, Bursaspor kazanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)  Bursaspor, Bogdan Stancu'nun gol attığı 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı

18 Mart 2018 14:13

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) 

Bursaspor, Bogdan Stancu\'nun gol attığı 7 maçın 6\'sından galibiyetle ayrıldı. Son 2 iç saha maçında attığı gollerle takımına altın değerinde puanlar kazandıran Stancu, gole katkı verdiği 9 maçta 21 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı.
Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyete Bogdan Stancu\'nun golüyle ulaştı. Rumen forvet, bu golle birlikte ligde 7\'nci kez rakip fileleri havalandırırken, yeşil beyazlı takım da Stancu\'nun gol attığı maçlarda puanları topladı. Bursaspor, Stancu\'nun bu sezon ligde gol attığı 7 maçın 6\'sını kazanırken yalnızca 19\'uncu hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor\'a 3-1 kaybetti. 2 de asisti bulunan Stancu\'nun gole katkı verdiği maçlarda Bursaspor, toplam 21 puan topladı.
ALTIN DEĞERİNDE PUANLAR
Bunun dışında yeşil beyazlı ekip, Rumen forvetin rakip fileleri havalandırdığı mücadelelerde, 4\'üncü haftada Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 3-1, 5\'inci haftada Evkur Yeni Malatyaspor\'u 4-2, 8\'inci haftada Osmanlıspor\'u 3-1, 14\'üncü haftada Atiker Konyaspor\'u 3-0, 24\'üncü haftada Kayserispor\'u 1-0 ve son olarak 26\'ncı haftada Demir Grup Sivasspor\'u da yine 1-0\'lık skor ile mağlup etti.
İÇ SAHADA DELARGE\'I YAKALADI
Bogdan Stancu, 7 golünün 4\'ünü ise iç sahadaki lig maçlarında kaydetti. Rumen oyuncu, böylelikle şu ana dek yeşil beyazlıların evinde oynadığı maçlarda en fazla gol atan oyuncu olan Dzon Delarge\'ı da yakalamış oldu. Son 4 maçtır gözden düşen Delarge, attığı 5 golün 4\'ünü Bursaspor\'un iç sahada oynadığı lig maçlarında kaydetmişti. Ayrıca Stancu, Türkiye\'deki kulüp kariyerinde çıktığı 221\'inci maçında 67\'nci kez gol sevinci yaşadı.

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