Boğazından 650 gramlık kitle alındı

Sivas'ta yapılan ameliyatta, bir kadının boğazından 650 gram ağırlığında guatr kitlesi alındı.



Sivas Özel Anadolu Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Yozgat'ın Akdağmadeni'ne bağlı Taşpınar köyünde yaşayan Zeynep Göçürücü, tiroit bezi büyümesi şikayetiyle Sivas Özel Anadolu Hastanesine geldi.



Hastanenin genel cerrahı Op. Dr. Mustafa Kavurmacı, hastanın acil ameliyat edilmesine karar verdi. Ameliyata alınan Zeynep Göçürücü'den 650 gram guatr aldıklarını belirten Mustafa Kavurmacı, "Normal bir insanda 30 gram civarında tiroit bezi vardır. Şu ana kadar aldığım en büyük kitle normalin 5 katı büyüklüğündeydi" dedi.



Hastanın ihmal sonucu bu hale geldiğini ifade eden Kavurmacı, hastada kitlenin büyük olmasının nefes darlığı, boğaz ağrısı ve ses azalması gibi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.



Vatandaşların boğazlarını kontrol ederek guatr olup olmadığını anlayabileceklerini anlatan Kavurmacı, açıklamasında,"Guatr tedavi edilmediğinde kansere dönüşebiliyor. Yani ihmal edilmeyecek bir hastalıktır" bilgisiniverdi.



Ülkede son dönemlerde kanserin arttığını ve hastanelerinde bugüne kadar ameliyat ettiği 350 hastanın yaklaşık 46'sına kanser teşhisi koyduklarını dile getiren Op. Dr. Kavurmacı, "Özellikle Sivas, Yozgat ve çevresinde guatr hastalığı çok yaygın. Ben bu bölgelerde bu hastalığın nedenleri üzerine Bakanlığın bir araştırma yapmasını talep ettim" ifadesini kullandı.

