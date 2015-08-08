'Boğazın Boğası' Sinan Şamil Sam taburcu edildi

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşam savaşı veren 'Boğazın Boğası' lakaplı Kıtalararası Dünya Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlığın ardından yeniden hastaneye kaldırılan ve 2 gün önce taburcu edilen Sam'ın verilerinin şu an için normal olduğu belirtildi. Sinan Şamil Sam, 5 yıldır karaciğer nakli bekliyor.

Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, bir hafta önce karaciğer yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, tatil yapmak için Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahlallesi'ndeki yazlığına gelen Sinan Şamil Sam, 2 Ağustos'ta fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silifke Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan Sam'ın durumu hakkında hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.



Hastaneden 2 gün önce taburcu edildiği öğrenilen Sam'ın sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

"Boğazın Boğası" lakaplı WBC Dünya Kıtalar Arası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanına sahip Sinan Şamil Sam, yaşadığı rahatsızlığın ardından yaklaşık 5 yıldır karaciğer nakli bekliyor.



Yakalandığı karaciğer rahatsızlığının pençesinde yaşam mücadelesi veren Sam, profesyonel boks kariyerinde 2 kez dünya, 8 kez de Avrupa şampiyonu oldu.



Rahatsızlığı dolayısıyla boks kariyerini de noktalamak zorunda kalan Sam, doku uyumuna rağmen kilo ve damar yapısındaki farklılıklar nedeniyle kız kardeşinin ve kuzeninin organlarından da faydalanamadı. Diğer akrabalarından da uygun organ bulunamayınca, ringlerin efsane boksörü Sam, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek "organ" haberini bekliyor.