Boğazın Boğası kemerine kavuştu

Tempo24 - 'Boğazın Boğası’ lakaplı Sinan Şamil Sam, İtalyan boksör Paolo Vidoz ile yaptığı maçtan 18 gün sonra Avrupa Şampiyonluğu unvan kemerine kavuştu. 4 Temmuz’da ‘Gladyatör’ lakaplı İtalyan boksör Paolo Vidoz ile karşılaşan Sinan Şamil Sam, 12 raunt süren mücadelenin sonunda hakemlerin maçı berabere bitirmesi üzerine Avrupa Boks Federasyonu (EBU) nezdinde girişimlerde bulundu.



EBU yetkilileri, yapılan itirazları değerlendirdi ve Sinan Şamil Sam’ı haklı buldu. Dün TSYD Ankara Şubesi’nde düzenlenen törenle Avrupa Şampiyonluğu unvan kemeri, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve EBU Başkanı Bob Logist tarafından Sinan Şamil Sam’a takıldı.