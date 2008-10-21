Boğaz'ın altından geçmek 4 dolar

İstanbul'daki trafik sorununa, ikinci tüp geçit umut olacak. 1 milyar dolara mal olacak geçit Kazlıçeşme’yi Göztepe’ye denizin altından karayoluyla birleştirecek. Ağır vasıtaların kullanamayacağı geçit için tek yöne 4 dolar ödenecek.



Yaklaşık 2 milyon aracın yollarında dolaştığı İstanbul deniz altından 2 kıtayı birleştirecek tüp geçite yaklaşık 4.5 yıl sonra kavuşmuş olacak. Daha önce birincisiyle yan yana olması planlanan geçit için yetkililer son aşamada “Kazlıçeşme’yi yeraltından Göztepe’ye bağlayacak” dedi. Tayyip Erdoğan'ın Marmaray'da son tüpün batırılması için düzenlenen törende açıkladığı ve 5 Ağustos'ta yapılan ikinci tüp geçit ihalesinin galibi ortaya çıktı. Denizin altından iki kıtayı birleştirecek ve sadece lastik tekerlekli araçların kullanımına sunulacak tüp geçit Türk-Kore işbirliğiyle yapılacak.



AĞIR VASITA YOK

İhale ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak 5.4 kilometrelik tünelin inşaatı 4 yıl 7 ayda bitirilecek. Tünelin 3.3 km.’lik bölümü ise denizin altından geçecek.



ÇİFT YÖN 8 DOLAR

Otomobiller, küçük otobüs ve minibüslerin kullanacağı yeni tüp geçiti, günde en az 65 bin araç kullanacak. Ağır vasıtaların kullanmayacağı yeni proje, İstanbul'un trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlayacak. Ulaştırma Bakanlığı, tünelden geçiş ücretlerini KDV hariç maksimum tek yön için 4, çift yönlü ise 8 dolar olarak belirledi.



GEÇİŞİN GÜZERGAHI NASIL?

Karayolu Boğaz Tüp Tünel Geçişi Projesi, Avrupa yakasında, Florya-Sirkeci Sahil Yolu'nun (Kennedy Caddesi) Kazlıçeşme mevkiinden başlayarak Anadolu tarafında Ankara Devlet Yolu'nun Göztepe Kavşağı mevkiinde bitecek.(KANAL D)

