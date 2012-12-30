Boğaziçi'nin efsanevi hocası Arman Manukyan hayatını kaybetti!

Boğaziçi Üniversitesi’nin efsanevi hocası 81 yaşındaki Arman Manukyan, salı günü dönemin son dersine girmeye hazırlanırken, pazartesi günü rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan Manukyan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümünde tedavi altına alındı. İki yıl önce de kalp krizi geçirmiş olan Arman Manukyan, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

58 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim veren efsanevi hoca Manukyan için perşembe günü saat 13.00’te Beyoğlu’ndaki Üç Horan Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Efsanevi hoca, daha sonra Şişli Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Babasını kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan Roy Manukyan “İnsanlığı, sevgiyi, sabrı, hoşgörüyü öğreten, aşılatan bir insandı” sözleriyle duygularını anlattı.

Arman Manukyan kimdi?

Arman Manukyan, 1931 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenniminden sonra 1945 yılında Robert Kolej'den 1951 yılında mezun oldu.

Askerliğini yedek subay olarak 1953-1955 yıllarında İstanbul'da Amerikan Yardım Heyeti nezdinde tamamladı. 1958 yılında Robert Kolej'e muhasebe dalında öğretim üyesi olarak girdi.

1959'da Fulbright bursu kazanarak Ohio'daki Miami Üniversitesi'ne kabul edildi ve master derecesini tamamladı. 1969'da Paris'teki ve 1972'de Sydney'deki dünya muhasebe kongrelerine katıldı.

1975 yılında TÜSİAD heyetiyle birlikte ABD'ye gidip, 1974 Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra başlayan ambargonun kaldırılması çalışmalarına katıldı.

1958 yılından itibaren yaklaşık yarım yüzyıl Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı, binlerce öğrenci yetiştirdi. 1984 yılında 25'ci yıl kutlama törenlerinde üniversite rektörlüğü tarafından kendisine onur ve üstün hizmet plaketi verildi.

Üniversitedeki görevi dışında iş dünyasında önemli gruplara danışmanlık yaptı. Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin kurucu üyelerinden olan Manukyan amatör sporla da ilgilendi, uzun yıllar Şişli Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı.

İstanbul Devlet Operası solistlerinden Alis Manukyan'la evli olan Arman Manukyan iki çocuk babasıydı.

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