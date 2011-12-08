Boğaziçi'nde Starbucks işgali

T24- Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversitede açılan Starbucks'ı işgal etti. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüse Starbucks açılmasına izin vermesi, öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler yaptıkları yürüyüşün ardından kafeyi işgal etti. öğrenciler çalışmayı durdururken evlerinden getirdikleri yiyecekleri ve içecekleri masalara koyarak eylem başlattı.







Radikal'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde bulunan kütüphane önünde toplanan öğrenciler, önce rektörlük binasına yürüdü. Rektörlüğün önünde yapılan açıklamada “Okulun küresel şirketlere açılmasıyla birlikte kampüs çokuluslu firmaların ticari faaliyetlerini yürütebildiği bir pazar haline geldi” denildi.

Açıklamanın ardından Starbucks’a yürüyen öğrenciler, “Okulumuza yerleşiyoruz” sloganıyla yaptıkları yemekleri kafenin mutfağında dağıtmaya başladı. Müzikleriyle ve tartışmalarıyla Starbucks’ta kalmaya devam eden öğrencilere akademisyenler de destek verdi.

Geceyi Starbucks'ta geçiren öğrenciler, film gösterimi ve atölye çalışmalarının yanıs sıra temizlik de yaptı.





Starbucks açıklama yaptı





Starbucks işgalle ilgili olarak bir açıklama yaptı:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üniversiteden beklentileri ya da kampüs içinde yaşadıkları sıkıntılar ile alakalı, öğrenciler ve üniversite yönetimi arasında bir taraf olmadığımızın altını önemle çizmek isteriz.



Bu nedenle; mağazamızda üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili olarak, çalışanlarımız ve misafirlerimizin güvenliği için gerekli önemleri alarak, konuyu yakın olarak takip etmekteyiz.



Öğrencilerin isteklerini dile getirmelerine sonsuz saygı duymaktayız. Ancak onların bu haklarının kısıtlanmaması kadar, Starbucks mağazamızda da misafirlerimizin hizmet alma özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve tepkilerin mağaza dışında gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.





Öğrencilerin üniversiteden beklentilerinin en kısa zamanda karşılanacağına, üniversite ve öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların en kısa sürede çözüleceğine; böylece tüm üniversite öğrencilerine ve çalışanlarına en iyi şekilde hizmet vereceğimize inanıyoruz."