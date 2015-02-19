Boğaziçi’nde Ortadoğu Okulu başlıyor

Bölge coğrafyasını sosyo-politik, jeopolitik, tarihî ve stratejik yönlerden inceleyecek seminerlerden oluşan program, 27 Şubat’ta başlayacak. Bölgenin uzmanı akademisyen ve gazeteciler, çeşitli başlıklar altında dersler verecek. Koordinatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve İSFAM’da Fikir Araştırmaları Komisyonu Başkanı Salih Yetim’in yaptığı projenin iki ana başlığı var: Ülke Oturumları ve Aktüel İncelemeler.

Zaman'ın haberine göre, her cumartesi saat 14.00’te başlayacak oturumlarda Doç. Dr. Bekir Günay, Yrd. Doç. Yasin Atlıoğlu, Prof. Dr. Ö. Zeynep Oktav, Ali Hussein Bakeer, Prof. Dr. İhsan Bal, Doç. Dr. Serhat Erkmen, Prof. Dr. Gencer Özcan, Kerim Balcı, Ali Semin, Hakan Boz ve Doç. Dr. Ahmet Han; Lübnan, Suriye, Mısır, Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Irak, İran, İsrail, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Körfez ülkelerini etraflıca anlatacak.

Bilgi ve başvuru için: www.isfam.org