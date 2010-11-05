Boğaziçililer Erdoğan'ı protesto etti

T24

Üniversitenin Güney Yerleşkesi meydanında toplanan grup, Başbakan Erdoğan'ı üniversitede istemediklerine ilişkin ve AKP karşıtı çeşitli pankartlar açarak, sloganlar attı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polislerce çember içine alınan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.Polisin biber gazı sıkarak dağıtmak istediği grup, birbirine kenetlenerek dağıtma girişimini engelledi. Başbakan Erdoğan'ın da giriş yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci gösterisi devam ediyor.