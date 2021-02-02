Boğaziçili "Müslüman Öğrenciler Grubu": Tutuklu ve gözaltında olan arkadaşlarımız serbest bırakılmalı, polis ablukası kaldırılmalı

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan "Müslüman Öğrenciler Grubu", “Tutuklu ve gözaltında olan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Kayyım rektörler geri çekilmeli, rektörler demokratik seçim yoluyla belirlenmelidir” açıklaması yaptı.

Müslüman Öğrenciler Grubu, Boğaziçi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla atanan rektör Melih Bulu'yu protesto eden ve bir sergide Kâbe fotoğrafının kullanıldığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşları için açıklama yaparak, “Tutuklu ve gözaltında olan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Kayyım rektörler geri çekilmeli, rektörler demokratik seçim yoluyla belirlenmelidir. Kampüs içerisinde ve dışarısında polis ablukası kaldırılmalıdır” dedi.

Öğrencilerin yaptığı açıklama şöyle:

“Bizler Boğaziçi Üniversitesi'nden Müslüman öğrenciler olarak okulumuzda son günlerde yaşanmakta olan vahim olayları endişeyle takip ediyoruz. Kamuoyuna yanlış yansıyan bu olaylar hakkında Boğaziçi kimliğinin asli ve ayrılmaz parçası olarak, yaşananlar hakkında açıklama yapmayı vicdani bir yükümlülük olarak görüyoruz.”

“Yaklaşık bir aydır kayyım atanmasına karşı barışçıl bir şekilde yürüttüğümüz protestolar kapsamında bir grup öğrenci arkadaşımız tarafından açılan sanat sergisinde yer alan bir eser tepkilere neden oldu. Eser, Müslümanlar açısından kırıcı ve incitici olsa da oluşan gerilim okulumuzda yıllardır korunan ve bizim de desteklediğimiz saygı, hoşgörü ve özgürlük ortamı çerçevesinde çözülmelidir. Dolayısıyla bu gibi uyuşmazlıkların çözümünde şiddet, tehdit, linç ve cezalandırma yollarına başvurmak asla kabul edilemez. Hem İslam'ın bize öğrettiği hoşgörü hem de Boğaziçi'nin gelenekleri ışığında bu gibi sorunların iletişim yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“Bu süreçte esere dair rahatsızlığını dile getiren bizler ve diğer birçok Müslüman arkadaşımız herhangi bir ayrımcılığa, lince veya fişlenmeye maruz kalmadık. Her ne sebeple olursa olsun hiçbir arkadaşımızın hedef gösterilmesini, gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, dahası fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.”

“Öte yandan üniversitemize atanan kayyım Melih Bulu'nun sosyal medyada kullandığı ayrıştırıcı ve hedef gösterici dil, inancımızla ve Boğaziçi kültürüyle taban tabana zıttır. Biz hem okulumuzda hem de ülkemizde kutuplaştırıcı dilin terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Rum Suresi 22. ayeti hatırlatmakta fayda görüyoruz: ‘O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.”