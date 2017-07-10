Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitesi'ne 'FETÖ' operasyonu; Koray Çalışkan dahil 69 kişi hakkjnda gözaltı kararı

Boğaziçi ve Medeniyet Üniveristesi'ne düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda akademisyen Koray Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 69 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı haberini CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!" ifadeleriyle duyurdu. Salıcı, gözaltına alınan Koray Çalışkan'ın Vatan Emniyet'te 'yer olmadığı' gerekçesiyle Atışalanı Karakolu'na götürüldüğünü söyledi.

Gözaltı kararlarından 61'inin Medeniyet Üniversitesi, 8'inin Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan isimler hakkında olduğu belirtiliyor.

Gözaltın kararı verilenlerin çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülürken şu ana kadar 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

CNN TÜRK Muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın verdiği bilgilere göre, Koray Çalışkan 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün üst düzey imamlarından biriyle yoğun irtibat halinde olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Koray Çalışkan kimdir?

Koray Çalışkan 30 Haziran 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi'nde ABD Siyaset Bilimi dalında ikinci yüksek lisansını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor. Politik iktisat, siyasi parti organizasyonu ve Ortadoğu siyaseti üzerine araştırmalar yapan Çalışkan'ın doktora tezi Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği tarafından En İyi Sosyal Bilim Tezi seçildi. New York Üniversitesi'nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları'nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazandı. Radikal ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Habertürk ve +1TV'de programlarda sundu. 'Yangın Var' filminin senaryo yazarlığını ve yapımcılığını yaptı.