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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki jiletli saldırgana 18 yıl hapis istemi

Sabaha karşı kız yurduna giren bir kişi, odada yalnız kalan G. B.'ye saldırmış ve kesici aletle yaralamıştı

01 Eylül 2015 21:41

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) kız yurdundaki bir öğrenciye yapılan saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Yasin Polat hakkında "cinsel saldırı", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yasin Polat şüpheli, saldırıya uğrayan G.B ise mağdur-müşteki sıfatıyla yer aldı.

Olayın anlatıldığı iddianamede, şüpheli Polat'ın "cinsel saldırı", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada, saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheli Ş.P hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

BÜ kız öğrenci yurdunda 8 Ağustos'ta bir kişi, yangın merdiveninden pencereyi zorlayarak yurda girmiş, yurtta kalan öğrencilere saldırı girişiminde bulunmuştu. Öğrencilerden G.B'yi elinden yaralayan saldırgan, daha sonra kaçmıştı. Olaya ilişkin Yasin Polat ve Ş.P'nin yanı sıra B.A (17) gözaltına alınmıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan B.A, savcılık talimatıyla serbest kalmıştı. Mahkemeye sevk edilen Polat tutuklanırken, Ş.P mahkemece serbest bırakılmıştı.

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