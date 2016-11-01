Boğaziçi Üniversitesi'nde KHK protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri bugün düzenledikleri bir protesto gösterisiyle, üniversitelerde rektör seçimlerini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptalini talep etti.

Üniversite kampüsünde yapılan basın açıklamasına, 400 öğretim görevlisinin büyük çoğunluğu destek verdi.

Prof. Dr. Ayşe Buğra tarafından okunan basın açıklamasında, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiği vurgulandı ve 29 Ekim 2016 gecesi çıkarılan 676 sayılı KHK'nın rektör seçimlerini yeniden düzenleyen 85'inci maddesine tepki gösterildi.

Bu maddenin OHAL koşullarıyla ilgisiz düzenlemeler önerdiği öne sürüldü ve şu ifadeler kullanıldı:

"18 Ağustos 2016'da TBMM'ye sunulan ve milletvekillerinin tepkisi üzerine hızla geri çekilen bu düzenleme üniversite yönetimini siyasi iradenin tasarrufuna bırakmaktadır.

"Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenmez. Üniversiteler özerk kurumlardır.

"Bu özerklik anayasamız tarafından sınırlı da olsa güvence altına alınmıştır. Ancak son düzenleme, üniversitenin kurumsal özerkliğini hem kamu hem vakıf üniversiteleri için yok etmektedir."

29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 675 ve 676 sayılı KHK'larla üniversitelerde rektörlük seçimi kaldırılmış, YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından rektörü atama yetkisi cumhurbaşkanına verilmiş ve bin 200'ün üzerinde akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan ve öğretim üyelerinin yüzde 90'ının katıldığı belirtilen rektörlük seçiminde, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 86'sını alarak yeniden bu göreve seçilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, seçilmiş rektörün hala atanmamış olmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı ve şu görüşler dile getirildi:

"OHAL'in hukuki çerçevesinin dışında kalan yeni rektör belirleme yöntemi ülkenin bilimsel, demokratik ve ekonomik gelişmesine zarar verecek niteliktedir.

"Özerk üniversitelerin gelişmiş toplumların güvencesi olduğunu hatırlatarak, rektör seçimini düzenleyen KHK'nın iptalini kamu yararı adına talep ediyoruz."