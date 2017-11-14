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Boğaziçi Üniversitesi'nde Erdoğan'ın atadığı rektöre yıl dönümü eylemi

Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen eylemde, "Kayyım istifa" sloganları atıldı

14 Kasım 2017 11:03

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Mehmed Özkan’ın kayyım rektörlüğünün birinci yılında üniversitede bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde, "Kayyım istifa" sloganları atılarak rektör istifaya çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretim üyerinin yüzde 90'ının katıldığı seçimlerde yüzde 86 oy alan ve YÖK tarafından tek isim olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen  Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine seçtiği Prof. Mehmed Özkan'ı rektör olarak atanmasının üzerinden bir yıl geçti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin “kayyım rektör” dediği Özkan’ın görevinin 1 yılı doldurması vesilesiyle bir eylem gerçekleştirildi.

Yolculuk Gazetesi'nin haberine göre, “Kayyım istifa”, “Kayyım defol Boğaziçi bizimdir” sloganlarının atıldığı eylemde Mehmed Özkan istifaya çağırıldı. Eylem, rektörlük binası önünde gerçekleştirildi.

Prof. Özkan, 12 Temmuz'da yapılan seçimlerde aday olmamıştı. 

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