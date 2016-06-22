Boğaziçi Üniversitesi'nde açık hava film gösterimleri başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nün her yaz düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri 28 Haziran'da başlıyor.

28 Temmuz'a kadar sürecek gösterimler, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'da başlayacak.

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Program:

Güney Çimler

28 Haziran Salı: üçyüzbir (Alican Mansuroğlu, 2016, 28'') + Vivre Sa Vie (Jean-Luc Godard, 1962, 1'25'')

30 Haziran Perşembe: Gone Girl (David Fincher, 2014, 2'29'')

12 Temmuz Salı: La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013, 2'22'')

14 Temmuz Perşembe: Lost Highway (David Lynch, 1997, 2'15'')

Kilyos Sahil

19 Temmuz Salı: The Lobster (Yorgos Lanthimos, 2015, 1'59'')

21 Temmuz Perşembe: Umut (Yılmaz Güney & Şerif Gören, 1970, 1'40'')

26 Temmuz Salı: Ex Machina (Alex Garland, 2015, 1'48'')

28 Temmuz Perşembe: Trois Couleurs Bleu (Krzysztof Kieślowski, 1993, 1'40'')