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Kültür-Sanat

Boğaziçi Üniversitesi'nde açık hava film gösterimleri başlıyor

Film gösterimleri 28 Temmuz'a kadar sürecek

22 Haziran 2016 15:43

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nün her yaz düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri 28 Haziran'da başlıyor.

28 Temmuz'a kadar sürecek gösterimler, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'da başlayacak.

Başvuru formu için tıklayın

Program:

Güney Çimler
28 Haziran Salı: üçyüzbir (Alican Mansuroğlu, 2016, 28'') + Vivre Sa Vie (Jean-Luc Godard, 1962, 1'25'')
30 Haziran Perşembe: Gone Girl (David Fincher, 2014, 2'29'')
12 Temmuz Salı: La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013, 2'22'')
14 Temmuz Perşembe: Lost Highway (David Lynch, 1997, 2'15'')

Kilyos Sahil
19 Temmuz Salı: The Lobster (Yorgos Lanthimos, 2015, 1'59'')
21 Temmuz Perşembe: Umut (Yılmaz Güney & Şerif Gören, 1970, 1'40'')
26 Temmuz Salı: Ex Machina (Alex Garland, 2015, 1'48'')
28 Temmuz Perşembe: Trois Couleurs Bleu (Krzysztof Kieślowski, 1993, 1'40'')

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