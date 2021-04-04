Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden 103 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili açıklama yaparak; "Millet ve devletimizin yanında olduğumuzu arz ediyoruz" dedi.

Söz konusu rektörlüğün başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı ve protesto edilen Melih Bulu bulunuyor.

Üniversite rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemleri son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımların, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir. Millet iradesine saygı duymasın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her turlu girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."