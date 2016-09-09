Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ABD'de balayında öldürüldü

Balayı için Orlando'da bulunan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Darcan, eşinin cüzdanını çalmaya çalışan soyguncular tarafından vurularak öldürüldü.

NTV'de yer alan habere göre, Orange County Şerifinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD'de balayında olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Darcan (52) ve eşi, kaldıkları otelin önünde silahlı soyguncuların hedefi oldu.

Eşinin cüzdanını gasbetmeye çalışan soygunculara müdahale eden Osman Darcan, silahla vurularak öldürüldü. Olayda, eşinin yaralanmadığı açıklandı.

Cüzdanı alamayan zanlılar, araçla olay yerinden kaçtı.

Osman Darcan ve eşinin, dün Miami'den Orlando'ya geldikleri belirtildi.

ABD'nin en fazla turist çeken kentlerinden Orlando'da, yılbaşından bu yana turistler, güvenlik sorunları yaşıyor.