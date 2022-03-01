Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin adli kontrol şartı kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kendisi hakkında koruma kararı çıkartarak 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto ederek, "6284 senin mi sandın?" yazılı pankart açan 8 öğrenci hakim karşısına çıktı. Öğrencilere uygulanan adli kontrol şartı kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin, 6284 sayılı Kanun kapsamında kendisi için koruma kararı çıkartarak 14 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bir grup öğrenci "6284 senin mi sandın?" yazılı pankart açarak protesto gösterisi yapmıştı. Bu protestolarda gözaltına alınan 8 kişinin 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Sanıklar, mahkemedeki savunmalarında, mimar Başak Yıldız'ın sokak ortasında tanımadığı bir erkek tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesi nezdinde bütün kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için uygulanmazken Prof. Dr. Naci İnci için uygulanmış olmasına tepki göstermek amacıyla anayasal haklarını kullandıklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca, iddianamede belirtildiği gibi ellerindeki boyayı rektörlük binasına atmadıklarını da belirterek beraatlarını talep etti.

Öğrencilerin avukatları, anayasal haklarını kullanan müvekkillerinin beraatını talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, iddianamede öğrenciler tarafından ayağına boya döküldüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in tanık olarak dinlenmesini ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in ise tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2022 tarihine erteledi.

Duruşma öncesinde öğrenciler, ‘Özgür Boğaziçi’ imzasıyla 'Katledilen kadınlar isyanımızdır. 6284’ü Naci için değil kadınlar için uygulatacağız' yazılı pankart açarak açıklama yaptı.

"'Katledilen kadınların kanı elinizde' dedik"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Beliz İnce tarafından okunan açıklama şöyle:

Bugün burada yargılanmak istenen nedir? Bugün burada 6284, tam adıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun, kadınlar için uygulanmazken Kayyum Naci için uygulanmasına karşı eyleme geçen bizler yargılanmaya çalışılmaktadır. Bir yıl içinde Boğaziçi öğrencileri olarak gördük ki, Saray en ufak bir hak arayışına bile polisinden medyasına bütün gücüyle saldırıyor. Direniş boyunca toplamda 13 arkadaşımız tutuklandı, binlercesi gözaltına alındı ve sayısız öğrenci devlet gerçeğiyle tanıştı.

Sadece 2022’nin Ocak ayında 26 kadın katledildi, 28 kadının ölümü ise şüpheli! Devletin kadın cinayetleriyle mücadele alanında başlıca çalışmaları ise İstanbul sözleşmesinden çekilmek, 6284’ü uygulamamak, Diyanet’in verdiği fetvalarla erkek egemen zihniyeti meşrulaştırmaktır. Bunun en açık itiraflarından biri ise kadınlar katledilene dek uygulanmayan 6284 tedbirlerinin Kayyum Naci için 2’si tutuklu 14 öğrenci hakkında uygulanmasıdır! Biz kadınların katledilmemek için aylarca beklediği tedbirlerin, Saray’ın kuklası Naci için günler içinde çıkarılmasına karşı eyleme geçerek ‘Katledilen kadınların kanı elinizde’ dedik.

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz"

Bugün bizi bu yüzden yargılamak isteyenlere isyanımız. İsyanımız her gün katledilmemizden, emeğimizin çalınmasından, kimliğimizin elimizden alınmasındandır. 8 Mart’a bu öfkeyle giderken tekrar söylüyoruz: Kampüslerden de meydanlardan da özgürlüğümüzden de İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz, 6284'ü de Nacilere bırakmıyoruz! Naci’yi de gönderecek, üniversiteleri özgürleştireceğiz.” (ANKA)