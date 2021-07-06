Boğaziçi Üniversitesi'nin özerk olması talebiyle imza kampanyası başlatıldı

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması karşısında protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nin "özerk ve bağımsız" olması için imza kampanyası başlatıldı.

Gazeteci, yazar ve akademisyenler Hülya Ekşigil, Sibel Asna, Yazgülü Aldoğan, Cenk Erdem, Gila Benmayor, Oya Başak, Zeynep Oral, Banu Tesal, Emine Çaykara, Binnaz Toprak, Sima Benaroya, Sevil Gence, Ayşe Kadıoğlu ve Nuran Terzioğlu tarafından imza kampanyası platformu “change.org” üzerinden başlatılan kampanyada, "Bu kampanyaya lütfen destek verin, ülkemizin en değerli bilim kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesi’ni savunun" denildi.

"Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara sessiz kalamayız" sözleriyle başlayan kampanya metni şöyle:

"Ülkenin en değerli eğitim kurumlarından birinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara sessiz kalamayız. 21. yüzyıla yakışan, özgür, özerk, bilim ve liyakat odaklı eğitimden yanayız. Bu kampanyayı imzalayarak, ülkenin farklı bölgelerinden, farklı koşullardan bin bir zorlukla gelerek bir devlet üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim alma şansı bulan gençlerimizin geleceğine gelin sahip çıkalım. Üniversitelerin sahip olmaları gereken değerleri koruyabilmeleri için özerk ve bağımsız olmalarını, liyakat ve bilime dayalı eğitimi sonuna kadar savunmalıyız. Bu kampanyaya lütfen destek verin, ülkemizin en değerli bilim kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesi’ni savunun… Yarınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için…” (ANKA)