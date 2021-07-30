Boğaziçi Üniversitesi’nin gündemi seçim: Akademisyen, öğrenci ve mezunlar YÖK’e gönderecekleri adaylar için bugün oylama yapıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasının ardından yeni rektör seçim süreci başladı.

Akademisyen, öğrenci ve mezunlar YÖK’e gönderecekleri adayları oylamak için kayıt yaptırma süreleri dün son buldu. Bugün oylama gerçekleştirilecek. Sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Melih Bulu’nun görevden alınma sürecinin hemen ardından okul içerisindeki inisiyatifler tüm bileşenlerin dahil olduğu bir rektörlük seçimi örgütlemek için çalışmaya başladı. İçerisinde emekçiler, öğrenciler, akademisyenler ve mezunların bulunduğu bir seçim komisyonu kuruldu. Öğrenciler ve mezunlar direnişin ana talebi olan bileşenler seçiminde ısrarcı iken Boğaziçili akademisyenler lojistik problemleri öne sürerek bileşenler seçimi için zaman olmadığı ve kendi içlerinde bir güvenoyu sistemi uygulayacaklarını açıkladılar.

Sistem nasıl işleyecek?

Boğaziçi akademisyenlerinin uygulayacağı güvenoyu sistemi şu şekilde işleyecek: Kurum içerisinden isteyen öğretim görevlileri adaylığını açıklayacak ve akademisyenler arasında yapılan destek oylamasında Melih Bulu’nun yardımcıları Naci İnci ve Gürkan Kumbaroğlu dahil olmak üzere tüm adaylar sunulacak. Yine akademisyenlerin kararı ile kimin en fazla güvenoyu aldığı açıklanmayacak, sadece belirli barajın altında kalan adaylar açıklanırken barajı geçen tüm adaylar YÖK’e başvuracak.

Söz konusu oylama uygulaması, “Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday olanların YÖK’e olan başvurularının bileşenlerce desteklenip desteklenmediğini belirlemek için organize edildi.

Oy türleri, barajlar ve sonuçlarla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.

Kimler aday oldu?

Bu çerçevede oluşturulan Boğaziçiseçiyor.org adresinde adaylığını açıklayan isimler şöyle yer alıyor:

Prof. Dr. A.C. Cem Say, Prof. Dr. Ali İ. Tekcan, Prof. Dr. Ayşe Gürel, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Can Yücesoy, Prof. Dr. Cengiz Kırlı, Prof. Dr. Emine Ertkin, Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, Prof. Dr. Metin Ercan, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Murat Saraçlar, Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Yavuz Akpınar.

Oylama bugün; “Dört gün içinde 5227 mezun 4679 öğrenci seçmen kaydı yaptırdı”

Oylama süreci dün akşam itibariyle son buldu. Boğaziçi Seçiyor hesabından yapılan açıklamada, “Dört gün içinde 5227 mezun 4679 öğrenci seçmen kaydı yaptırdı, seçim iradesine sahip çıktı! Seçmen kayıtları an itibariyle kapanmıştır, kaydını yaptırmış olanlar bir gün içinde belgelerini tamamlamaya devam edebilir” denildi.

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