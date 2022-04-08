Boğaziçi Üniversitesi'nde görevine son verilen Can Candan'ın yeniden ataması yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararıyla üniversiteye geri dönen akademisyen Can Candan yeniden göreve atandı.

Candan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size iyi bir haberim var. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 16.02.2022 tarihli yürütmenin durdurulması kararı sonucu 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevime tekrar atanmışım" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan, 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan, 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.