Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerin 100'üncü günü; "Sindirilmeyi kabul etmiyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasının ardından başlattığı eylemlerin 100. gününde Güney Kampüs'te bir araya gelen akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar bir kez daha rektörün istifasını istedi. Etkinlikte, "Kayyum rektör istemiyoruz", "Melih Bulu rektörümüz değildir" sloganları atıldı.

Güney Kampüs'te akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar bir araya gelerek protestoların 100. gününe özel etkinliklere katıldı.

Akademisyenlerin rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme bugün öğrenciler de katıldı. Öğrenciler kampüsteki binaları pankartlarla süslerken, Güney Meydan'da 'direniş kitaplığı' kurdu. Akademisyenler de 'Bulu'suzluk Özlemi' konseri verdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antidemokratik uygulamalar sadece üniversiteye kayyım rektör atamakla sınırlı kalmadı. Üniversite içinde kabul görmeyen Melih Bulu'nun yerini sağlamlaştırmak için bir gecede üniversiteye iki tane kayyım fakülte atandı.

"Bu süreçte kayyım rektör ise kampüslerimizin, mahallemizin polis ablukasıyla terörize edilmesine izin verdi, temsilcisi olduğu cinsiyetçi ve fobik zihniyetin isteğiyle LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü'nü kapattı ve CİTÖK'ü fiilen işlevsiz hale getirdi.

"Tüm memlekette kah eylemlerde işkenceyle kah sabaha karşı ağır silahlı ev baskınlarıyla 900'ü aşkın gözaltı yapıldı, 13 arkadaşımız tutuklandı, 30'dan fazla arkadaşımıza ev hapsi verildi, bir arkadaşımız bizzat devlet kurumları tarafından iftira atılarak linç kampanyası ile hedef gösterildi.

"Biz, koltuk sevdasının memleketi nasıl mahvettiğine çocukluğundan beri şahit olan bir nesil olarak direniyoruz, çünkü bu koltuk sevdasının üniversiteleri yozlaştırmasını, emek sömürüsünü ve nefreti besleyen bir baskı düzeni içinde sindirilmeyi kabul etmiyoruz. 100 gün değil 1000 gün de olsa, taleplerimiz yerine getirilene kadar asla vazgeçmeyeceğiz."