Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar: Tellere de, duvarlara da karşıyız!

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Naci İnci'nin BÜMED ile Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nün arasına tel örgü çekmesine karşı çıkarak, "Kıtaların birleştiği, kültürlerin buluştuğu Boğaziçi'nde teller, duvarlar ve ayrımcı kayyum istemiyoruz!" açıklamasını yaptı.

Rektörlük atamasının iptali için Danıştay’a başvuran Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinin davasına müdahil olan mezunların yayınladıkları bildiride, " Öğrencilerle yüzleşmemek için koruma kararı çıkartan, kayyum Naci İnci, keyfî bir kararla bir kamu üniversitesinin içine tel örgüler çektiriyor" denildi. Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar tarafından yayınlanan açıklama şöyle: "Kıtaların birleştiği, kültürlerin buluştuğu Boğaziçi'nde teller, duvarlar ve kayyum istemiyoruz!"

"Kayyum Naci İnci, 14 Kasım 2021 tarihinde BÜMED ile Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nün geri kalan kısmı arasına, hiçbir açıklama yapmadan tel örgü çektirmiştir. Kıtaların birleştiği, kültürlerin buluştuğu Boğaziçi'nde teller, duvarlar ve ayrımcı kayyum istemiyoruz! Öğrencilerle yüzleşmemek için koruma kararı çıkartan, boyalardan korkup öğrencileri gözaltına aldırtan, seçilmiş profesörler yerine başka üniversitelerden paraşütle enstitü müdürleri indiren kayyum Naci İnci, keyfî bir kararla bir kamu üniversitesinin içine tel örgüler çektiriyor. Biz yasakları, örülen telleri ve engelleri kaldıracağız! Yerine renklerimizi, özgürlüğümüzü, sevgimizi koyacağız! Naci İnci de diğer kayyumlar gibi gidecek; biz tüm renklerimizle her zaman burada olacağız! Yasaklı alanlara dönüştürdüğünüz ve tellerle böldüğünüz kampüsler de, üniversiteler de, renkler de, meydanlar da, sokaklar da bizimdir!"