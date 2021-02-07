Boğaziçi Üniversitesi mezunları Nazım Hikmet dizeleriyle klip hazırladı: Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu protestoları sürerken; üniversitenin mezunları, Türk şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet Ran dizeleriyle bir klip hazırladı.

"Ufukları sarmış karanlığa inat,

uzun ve ince ve de dimdik duranlara.

Ağır bir suskunğun ortasında

hür yaşayıp, hür yaşatanlara"

sözleriyle başlayan klip;

"ürkek bir serçe gibi eğme başını.

kaldır başını ve dimdik dur.

bu senin değil, ülkemin ayıbı.

hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk...." dizeleriyle son buluyor. Klipte Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden görüntüler yer alıyor.

İşte mezunların hazırladığı klip: