Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, İstanbul Barosu'nu ziyaret etti: Hukuksuzluklara karşı işbirliği için çalışma grubu oluşturulacak

Boğaziçi Üniversitesi'nin bileşenlerini temsilen (öğrenciler, akademisyenler, idari personel, mezunlar, aile temsilcileri) 12 kişi bugün İstanbul Barosu'nu ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi heyetini İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Cengiz Yaka, İnsan Hakları Merkezi temsilcisi Gizem Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Naipoğlu ve öğrencilerin avukatı Burçin Şahan karşıladı.

Ziyaret sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan hukuksuzluklar dile getirildi. Baroya hukuksuzlukların tespiti, duyurulması, takibinin yapılmasına dair temel talepler iletildi.

Üniversite bileşenlerinin taleplerine ve yaşanan hukuksuzluklara ilişkin rapor sunuldu. Barodan ve üniversite bileşenlerinden oluşacak temsilciler ile bir Çalışma Grubu oluşturulması önerildi.

İşbirliğini ve ortak çalışmayı mümkün kılacak bir çalışma grubu oluşturulmasına Baro ve Boğaziçi bileşenleri temsilcileri olarak birlikte karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin talepleri

1) İstanbul Barosu bünyesinde Barodan ve Üniversite bileşenlerinden oluşacak temsilciler ile bir Çalışma Grubu oluşturulması. Çalışma grubu bünyesinde yaşamış olduğumuz hukuksuzlukların envanterinin çıkarılması, takibi ve kamuoyuna duyurulması

2) Üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarında yapılan tüm antidemokratik atamalar ve müdahalelere karşı verilen mücadeleye, kamuoyu nezdinde ve hukuki düzeyde verilen desteğin artırılması

3) Yönetmeliklere aykırı ve Üniversitenin ilgili birimlerinin görüşü dahi alınmadan mevcut kadrolara müdahaleler yapıldı ve yeni kadrolar oluşturuldu. İlgili hukuksuzlukların tespit edilmesi ve konuyla ilgili Üniversite bileşenlerinin açmış olduğu davaların hukuki takibi

4) Üniversite bileşenlerine karşı açılan davaların yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlük ve hukuksuzlukların takip edilerek hukuki gereklerinin yerine getirilmesi

- Berke Gök ve Perit Özen’in davasında Naci İnci’nin “kaçak bir duruşma” ile (savunma makamına haber verilmeden) dinlenmesinin gündeme getirilmesi ve İnci’nin bir sonraki duruşmaya getirilmesinin sağlanması

- Davalar öncesi gözlemci avukat desteğinin artırılması. En yakın tarihli olan 30 Mart 2022’de görülecek “Sergi Davası”na katılım ve sürecin takip edilmesi

5) Bu tür toplumsal davalarda hak kaybına yol açan, duruşmaya katılımda karşılaşılan engeller ve salon büyüklüğü gibi sıkıntıların Baro tarafından gündeme getirilmesi

6) Aşağıda sıralanan alan içindeki hukuksuzluklarda Barodan daha fazla destek alınması

- Gözaltı süreçlerinde, savcılıkta, cezaevinde, görüşmelerde hem öğrencilerimizin hem de avukatların yaşadığı hukuksuzluklar ve baskıların kamuoyuna duyurulması ve hukuki süreçlerin takibi

- Disiplin cezalarının, okuldan uzaklaştırmaların, yurtdışı yasaklarıyla ilgili hukuksuzlukların kamuoyuna duyurulması ve hukuki süreçlerin takibi

- Kesilen KYK kredileri ile ilgili hukuki süreçlerin takibi

7) Kampüslerde, kimsenin yaşam alanını tehdit etmeyen sosyal/kültürel/siyasi faaliyetler, şovenist, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik, mizojinist tutumlarla sürekli engellenmektedir. Bu yöndeki hak ihlallerinin takip edilmesi ve yürütülen mücadelede hukuksal destek verilmesi

8) Kadınların ve LGBTİ+'ların temel insan hakları ve anayasal hakları üniversitelerde de güvence altında değildir. Kapatılan BÜLGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kulüp statüsünü geri almasında, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) biriminin atamalar öncesi sahip olduğu işleve döndürülmesinde hukuksal destek verilmesi. CİTÖK için öğrenciler tarafından kurulan Patriyarkayla Mücadele Komisyonu’na yapılan ifşa başvuruları konusunda hukuki desteğin sağlanması

9) Kanunlara ve yönetmeliklere aykırı süreçler işletilerek açılan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk ve İletişim Fakültelerinin hukuksuzluğunun Baro tarafından gündeme getirilmesi. İlgili davaların takibi ve kamuoyuna duyurulması. Yapılan atamaların durdurulması için başlatılan hukuki süreçlerin takibi.

10) TMMOB Mimarlar Odası’nın, Boğaziçi Üniversitesi Arazisi ve Yakın Çevresi hakkında, Bakanlığın koruma altındaki alanlarda yapılaşmanın önünü açan yeni SİT planlaması tebliğine karşı, yürütmenin durdurulması amacıyla açtığı davaya Baronun müdahil olması

11) Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle yapılan görüşme, ilettiğimiz talepler ve oluşturulacak çalışma grubunun gündemine alınacak konular hakkında Baronun Basın Açıklaması yapması